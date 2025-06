F1 oggi in tv GP Canada 2025 | orari prove libere programma streaming

F1 oggi in TV: il Gran Premio del Canada 2025 torna a emozionare con un weekend ricco di adrenalina a Montreal. Dopo il trittico europeo, il circus si sposta oltreoceano, regalando prove libere emozionanti e momenti di tensione che potrebbero già svelare le strategie per il prosieguo della stagione. Il programma si snoda tra prove, qualifiche e la gara da seguire in streaming e in diretta TV, promettendo uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della Formula 1.

Trasferta oltreoceano per il circus della Formula Uno dopo il trittico Imola-Montecarlo-Barcellona che ha inaugurato il lungo swing europeo, con la pista di Montreal che ospita questo weekend il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento stagionale del Mondiale. Una breve parentesi nordamericana che potrebbe regalare grande spettacolo, fornendo inoltre delle indicazioni molto interessanti sui valori in campo verso l’estate. Il programma si apre quest’oggi con due sessioni di prove libere, poi sabato andranno in scena le qualifiche e domenica la gara. McLaren è sempre la favorita d’obbligo, con Oscar Piastri che proverà a difendere la leadership del campionato dall’attacco del suo compagno di squadra Lando Norris, distante 10 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Canada 2025: orari prove libere, programma, streaming

PROGRAMMA GRAN PREMIO DEL CANADA 2025 Venerdì 13 giugno Ore 17:05-17:45: Prove Libere F1 Academy Ore 19:30-20:30: Prove Libere 1 GP Canada Ore 23:00-00:00: Prove Libere 2 GP Canada Sabato 14 giugno Ore 15:15-15:15:50: Gara 1 F1 Ac Vai su X

