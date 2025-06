F1 oggi in tv GP Canada 2025 | orari prove libere programma 13 giugno streaming

Preparati a vivere l’emozione del GP del Canada 2025! Dopo il trittico di gare europee, la Formula Uno approda oltreoceano con un weekend ricco di adrenalina a Montreal. Tra prove libere e qualifiche, i piloti si sfideranno sotto gli occhi di milioni di appassionati, pronti a scoprire chi dominerà questa tappa cruciale del Mondiale e a svelare le strategie che potrebbero cambiare il campionato. La diretta live ti aspetta per non perdere nemmeno un momento di questo spettacolo!

Trasferta oltreoceano per il circus della Formula Uno dopo il trittico Imola-Montecarlo-Barcellona che ha inaugurato il lungo swing europeo, con la pista di Montreal che ospita questo weekend il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento stagionale del Mondiale. Una breve parentesi nordamericana che potrebbe regalare grande spettacolo, fornendo inoltre delle indicazioni molto interessanti sui valori in campo verso l’estate. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 19.30 E 23.00 Il programma si apre quest’oggi con due sessioni di prove libere, poi sabato andranno in scena le qualifiche e domenica la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Canada 2025: orari prove libere, programma 13 giugno, streaming

GP CANADA F1 – ORARI IN TV VENERDÌ 13 GIUGNO • 19:30 – 20:30 ? Prove Libere 1 • 23:00 – 00:30 ? Prove Libere 2 ? SABATO 14 GIUGNO • 18:30 – 19:30 ? Prove Libere 3 • 22:00 – 23:00 ? Qualifiche (diretta su SKY, differita su TV8 alle 23:

