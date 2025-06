F1 il film ha associato al trailer un' esperienza tattile da mobile senza precedenti

La cosa è rivoluzionaria: grazie alla tecnologia aptica, il trailer di F1 ti permette di vivere un'esperienza sensoriale immersiva direttamente dal tuo smartphone. Un'innovazione che trasforma il modo di percepire l'adrenalina e la velocità del mondo delle corse, avvicinandoti ancora di più al cuore di questa passione. Vuoi scoprire come funziona e come sfruttare al meglio questa straordinaria novità? Continua a leggere e lasciati coinvolgere!

Finora c'erano solo due modi per sentirsi un pilota di F1: esserlo o avere l'opportunità di provare un simulatore. Con il trailer aptico di F1, il film, ora ci si può avvicinare a quella sensazione anche con in mano il proprio iPhone invece di un volante monoposto. Perché? Beh, è semplice, anche se l'aggettivo è inusuale. Aptico sta per “tattile”. Come funziona il trailer aptico di F1 e come ottenere il massimo vedendolo. La cosa è semplicissima: apri l'app Apple TV+ e fai partire il trailer tenendo l'iPhone (che deve avere iOS 18.4 o un aggiornamento successivo) orizzontale e indossando i tuoi AirPods. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - F1, il film, ha associato al trailer un'esperienza “tattile” da mobile senza precedenti

In questa notizia si parla di: trailer - film - tattile - associato

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

F1, il film, ora ha anche un trailer aptico, che offre un'esperienza “tattile” da mobile senza precedenti.

F1, il film, ora ha anche un trailer aptico, che offre un'esperienza “tattile” da mobile senza precedenti - Finora c'erano solo due modi per sentirsi un pilota di F1: esserlo o avere l'opportunità di provare un simulatore. Secondo gqitalia.it

Apple lancia il primo trailer tattile della storia per il film di Formula 1 con Brad Pitt - Apple lancia il primo trailer tattile per il film "Formula 1" di Joseph Kosinski, con Brad Pitt, offrendo un'esperienza immersiva attraverso vibrazioni sincronizzate su iPhone, rivoluzionando il marke ... Come scrive ecodelcinema.com