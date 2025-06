F1 – Il Film | Apple diffonde il primo trailer che DEVI guardare dal cellulare

Se sei appassionato di motori e adrenalina, non puoi perderti il nuovo trailer di "F1 – Il Film", un’opera da non guardare comodamente sul divano, ma direttamente dal cellulare! Diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, il film promette azione e emozioni senza precedenti. Scopri come Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, il mentore che cambierà le sorti dei protagonisti. Preparati a vivere un'esperienza ad alta velocità!

Un nuovo trailer di F1 – Il film è il primo che dovrete assolutamente guardare sul vostro telefono. Dal regista e co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski ed Ehren Kruger, il film in uscita vede Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 che torna dal ritiro per fare da mentore alla stella nascente Joshua “Noah” Pearce ( Damson Idris ) per il team fittizio Apex Grand Prix. Il cast include anche la candidata all’Oscar Kerry Condon, Tobias Menzies e il premio Oscar Javier Bardem. Ora, Apple ha pubblicato il primo trailer cinematografico tattile di F1. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: film - primo - trailer - guardare

James Mangold girerà il primo film per Netflix: il progetto è top secret - James Mangold, il talentuoso regista di "Logan" e "A Complete Unknown", è pronto a mettersi nuovamente in gioco con un misterioso progetto per Netflix.

L'Esorcismo di Emma Schmidt The Ritual Il vero esorcismo di Emma Schmidt del 1928 è il più terrificante e documentato della storia, riconosciuto dalla Chiesa e che ha ispirato decenni di orrore È il caso da cui si è presa ispirazione per il film L'Esorcista #l Vai su Facebook

LEOPARDI & CO | Guarda il trailer italiano del primo film italiano di Whoopi Goldberg; Cosa guardare su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato a Giugno 2025; Queer: guarda l'intenso primo trailer del film di Luca Guadagnino!.

Wonka, Timothée Chalamet canta e balla nel primo trailer del film (guardare per credere) Si legge su vogue.it: L'attore interpreterà infatti il bizzarro ed eccentrico proprietario della fabbrica di cioccolato più magica di sempre in quello che è un prequel dei due precedenti film.