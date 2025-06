F1 Frederic Vasseur | Nelle ultime gare abbiamo fatto progressi vogliamo continuare su questa strada

F1 Frederic Vasseur: nelle ultime gare abbiamo fatto progressi e vogliamo continuare su questa strada. Archiviata la tripletta europea Imola-Montecarlo-Barcellona, la Formula Uno riparte da Montreal per il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento stagionale, in un clima di ottimismo e determinazione. Ferrari spera di competere almeno per il podio in questa tappa nordamericana, ma sarà difficile battere la concorrenza delle McLaren e della Red Bull di Max Verstappen. “Abbiamo lavorato con il massimo…

Archiviato la tripletta europea Imola-Montecarlo-Barcellona, dopo un solo weekend di riposo, la Formula Uno riparte da Montreal per affrontare da venerdì 13 a domenica 15 giugno il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento della stagione. Ferrari spera di competere almeno per il podio in questa tappa nordamericana, ma sarà difficile battere la concorrenza delle McLaren e della Red Bull di Max Verstappen. “Abbiamo lavorato con il massimo dell’impegno in fabbrica a Maranello per prepararci al meglio al Gran Premio del Canada, che si disputa su un circuito molto diverso rispetto a quelli su cui abbiamo corso recentemente”, il commento di Frederic Vasseur alla vigilia del round canadese dopo un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Nelle ultime gare abbiamo fatto progressi, vogliamo continuare su questa strada”

F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo lavorato duro per massimizzare il potenziale della SF-25 a Imola” - ...Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, ha promesso di massimizzare il potenziale della SF25.

#SpanishGP - ? Fred Vasseur: “Il Gran Premio di Spagna segna l’inizio del secondo terzo di stagione e quello di Barcellona è un circuito ben noto a team e piloti. Siamo reduci da due gare positive e a Monaco abbiamo fatto dei passi avanti anche in qualific Vai su X

Intervistato da La Stampa, Frederic Vasseur ha speso importanti parole di elogio per Charles Leclerc “Sì, è il miglior Leclerc di sempre. Ha fatto un bel passo avanti, ora sa con precisione cosa vuole dalla macchina e dagli ingegneri. È più diretto, più maturo. Vai su Facebook

Vasseur: “Abbiamo scommesso sulla gara, l’obiettivo è il podio”; Vasseur dopo le qualifiche del GP Spagna: Sacrificato qualifiche per la gara. VIDEO; Ferrari, Vasseur: Abbiamo fatto dei passi in avanti, siamo tornati al secondo posto nei Costruttori.

Ferrari, in vista del GP del Canada Frederic Vasseur sottolinea i progressi fatti Segnala msn.com: Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, in avvicinamento al GP del Canada sottolinea il grande lavoro fatto e i conseguenti progressi di rendimento.