f1 charles leclerc salta la fp2 il monegasco paga a caro prezzo il botto della prima sessione

Il venerdì di Charles Leclerc è già concluso. Il monegasco, infatti, non sarà in grado di tornare in pista dopo l'incidente della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. I danni subiti dalla sua SF-25, quindi, non permettono ai meccanici di rimettere in pista la vettura del Cavallino Rampante, in occasione di turno che sarebbe stato di capitale importanza per il prosieguo del weekend. Cos'è successo al pilota nativo di Monte Carlo? Dopo un ottimo avvio della prima sessione di prove libere, il pilota della Ferrari aveva appena messo a segno il miglior crono del momento dopo 15 minuti della FP1.