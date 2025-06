F1 Alex Albon | Red Bull sul filo del rasoio solo Verstappen può guidarla Parlo per esperienza…

Un vero e proprio ballo sulle linee di confine, quella di Alex Albon alla Red Bull, dove solo Verstappen sembra dominare il palcoscenico. La sua esperienza nel "Drink Team" tra il 2019 e il 2020 dimostra quanto possa essere difficile emergere in un ambiente così competitivo. Con Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Sergio Perez chiamati a confrontarsi con questa realtà , si percepisce chiaramente come la pressione sia alle stelle e il filo del rasoio sempre più sottile.

Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Sergio Perez sono gli ultimi tre piloti ad essere finiti nel "tritacarne" Max Verstappen, che rappresenta un vero e proprio incubo per i suoi compagni di squadra in Red Bull. Andando a ritroso nel tempo, prima di "Checo" era stato Alex Albon ad essere demolito sistematicamente dall'olandese durante la sua esperienza nel Drink Team tra la seconda metĂ del 2019 ed il 2020. L'attuale portacolori della Williams era stato buttato nella mischia dai vertici della scuderia anglo-austriaca dopo la pausa estiva della sua stagione da rookie in F1 per prendere il posto di Pierre Gasly al fianco del fenomeno olandese, non riuscendo però a lasciare il segno e perdendo il treno che gli avrebbe consentito di guidare negli anni successivi delle macchine in grado di battagliare per il Mondiale.