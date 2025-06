Export in calo del 2,8% ad aprile 2025 importazioni in lieve aumento

L’Italia registra ad aprile 2025 un calo dell’export del 2,8%, mentre le importazioni aumentano leggermente dello 0,3%. Secondo l’Istat, i dati sono influenzati da vendite di mezzi marittimi a marzo 2025 e aprile 2024. Escludendo questi fattori, si osserva una flessione più contenuta (-0,6%) e una crescita tendenziale più solida (+1,7%). La diminuzione su base mensile dell’export evidenzia come il contesto internazionale influisca sulla nostra economia, aprendo nuovi scenari da monitorare attentamente.

Export in calo del 2,8% ad aprile 2025, e "aumento modesto" delle importazioni (+0,3%). Lo rende noto l' Istat, precisando che i dati congiunturali "sono condizionati dalle vendite a elevato impatto di mezzi di navigazione marittima registrate a marzo 2025 e aprile 2024: al netto di queste, si stima una flessione congiunturale meno ampia (-0,6%) e una crescita tendenziale più sostenuta (+1,7%)". La diminuzione su base mensile dell' export, spiega Istat, si deve all'ampia riduzione delle vendite verso l'area extra Ue (-7,0%), mentre le esportazioni verso l'area Ue crescono dell'1,5%. Su base annua l'export cresce dello 0,4% in termini monetari mentre si riduce del 3,7% in volume.