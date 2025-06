Ex Milan Walker verso una nuova avventura in Turchia? Ecco le ultime

Il calciomercato turco si infiamma con una notizia che ha del clamoroso: l'ex Milan Kyle Walker verso la Süper Lig?.

Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata - Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva, con l'uscita di scena di Kyle Walker tra i protagonisti.

Milan-Walker: è già finita. Il club non lo riscatta, l'inglese torna al Manchester City; Walker al Milan, ci siamo: trovato l’accordo con il Manchester City, la formula e le cifre; Le notizie del 21 gennaio 2025 di calciomercato: Milan, è fatta per Walker. Danilo torna in Brasile.

Walker firma con il Milan, sfuma Emerson Royal in Turchia. Juve, arriva il transfer di Kolo Muani, Veiga a un passo. Napoli su Adeyemi - Sfuma il trasferimento in Turchia per Emerson Royal a causa di infortunio, nel mirino del Diavolo Gimenez e Joao ... Riporta msn.com

Walker saluta il Milan, ma può restare in Serie A: le alternative e i possibili scenari - L’avventura di Kyle Walker al Milan sembra destinata a concludersi dopo so ... Si legge su msn.com

Walker, addio al Milan: bocciato da Allegri e scaricato anche dal City - Allegri lo esclude dal progetto e anche il Manchester City chiude le porte. Da milanosportiva.com