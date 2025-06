Ex Milan Gattuso ad un passo dalla panchina azzurra | incontro positivo!

L’orizzonte azzurro si fa più chiaro: dopo un incontro positivo con Gennaro Gattuso, ex Milan, sembra che la strada verso la panchina della Nazionale Italiana sia ormai tracciata. La candidatura del tecnico campano sta conquistando consensi e potrebbe rappresentare il nuovo inizio per il nostro calcio, portando entusiasmo e competenza. È arrivato il momento di credere nel futuro della nostra nazionale, con Gattuso pronto a scrivere un nuovo capitolo.

Sembra essere arrivata al capolinea la ricerca del nuovo allenatore della Nazionale Italiana: incontro positivo con Gattuso, ex Milan.

Ex Milan, Gattuso: “Non sono deluso da nessuno, il responsabile sono io” - In una conferenza stampa carica di emozioni, Rino Gattuso, ex giocatore del Milan, ha commentato il recente pareggio che ha messo a rischio le sue ambizioni.

L'aspetto positivo è che se Gattuso dovesse allenare la Nazionale, il nostro Sandro Tonali abbraccerebbe il suo più grande idolo d'infanzia Da ricordare che Tonali ha chiamato Gattuso prima di scegliere la maglia numero 8 del Milan

La FIGC ha scelto Gennaro Gattuso come allenatore della Nazionale. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex Milan, Napoli e Hadjuk Spalato sarà il successore di Spalletti sulla panchina dell'Italia. Aggiunge Nicolò Schira, Gattuso avrebbe dato

Italia, incontro positivo fra Gattuso e Gravina: parti vicinissime all'intesa Secondo msn.com: La ricerca di un commissario tecnico per la Nazionale Italiana sembra davvero a un passo dal veder scorrere i titoli di coda.