Ex Milan Galliani | Allegri? Confido molto in lui avrà una stagione senza coppe

Adriano Galliani, volto storico del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, ha espresso grande fiducia nel talento di Allegri, sottolineando l’importanza di questa stagione senza impegni europei. Con questa pausa, i rossoneri hanno l’opportunità di concentrarsi sul campionato e rilanciare le proprie ambizioni. Una fase cruciale per consolidare il progetto e prepararsi a tornare più forte che mai.

Adriano Galliani, storico ex dirigente del Milan e amministratore delegato del Monza, ha palato del futuro dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Galliani: “Allegri? Confido molto in lui, avrà una stagione senza coppe”

In questa notizia si parla di: milan - galliani - allegri - confido

Galliani: “Tifo Milan, Ancelotti al Brasile farà meglio. Scudetto? Un punto in più è tanto” - Adriano Galliani, storico dirigente del Milan, esprime il suo indelebile tifo per i rossoneri e commenta con entusiasmo il possibile successo di Carlo Ancelotti come ct del Brasile.

Ex Milan, Galliani: “Allegri? Confido molto in lui, avrà una stagione senza coppe”; Galliani sicuro su Allegri: Confido molto in lui, farà bene; Galliani ricorda Berlusconi e punta su Allegri: “Al Milan senza coppe può fare grandi cose”.

Allegri Milan, Galliani sicuro: «Confido in lui, sono fiducioso per un motivo». Poi il commosso ricordo di Berlusconi - Allegri Milan, Adriano Galliani, ex AD rossonero, ha commentato il ritorno a Milanello del livornese e speso belle parole per Berlusconi Intervistato dal Corriere della Sera, Adriano Galliani, ex AD d ... Come scrive milannews24.com

Gattuso va verso l’azzurro, e Galliani confida in Allegri per il Milan - Come riportato da Relevo, l'incontro di oggi tra Gattuso e Gravina è stato positivo. Si legge su msn.com

Galliani ricorda Berlusconi e punta su Allegri: “Al Milan senza coppe può fare grandi cose” - A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato del Monza ed ex dirigente storico del Milan, Adriano Galliani, ha condiviso emozioni e ricordi in ... Da milannews.it