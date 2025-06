Ex Ilva nuovo decreto | per la produzione 200 milioni e sparisce l?idrogeno dal futuro E sale la cassa integrazione

Il nuovo decreto legge sull'EX Ilva ha appena ottenuto il via libera dal Consiglio dei ministri, con un investimento di 200 milioni di euro per sostenere la produzione. Tuttavia, sorprendentemente, l'idrogeno scompare dal futuro dell'azienda, mentre cresce la cassa integrazione. Una mossa che solleva dubbi e aspettative, lasciando il settore in attesa di chiarimenti e di un piano di rilancio più sostenibile.

C?è un nuovo decreto legge per l?ex Ilva. Lo ha varato ieri il Consiglio dei ministri e prevede un aiuto di altri 200 milioni affinché l?azienda possa andare avanti.

Da mesi il governo italiano tenta di trovare un acquirente per l’ex ILVA di Taranto, oggi Acciaierie d’Italia, ma l’operazione si presenta come una delle più complicate della storia industriale recente. L’impianto, il più grande d’Italia e tra i maggiori in Europa, ver Vai su Facebook

