Ex distretto militare | via ai lavori per il Polo Museale Giordaniano e lo studentato Adisu

Il distretto militare di via si trasforma, aprendo le porte a un nuovo e stimolante progetto di riqualificazione urbana. Con l’avvio dei lavori per il polo museale giordaniano e lo studentato ADISU, la città si prepara a un significativo cambiamento che valorizzerà il patrimonio storico e offrirà nuove opportunità di formazione e cultura. I consiglieri comunali, impegnati in questa fase cruciale, hanno espresso entusiasmo e determinazione nel portare avanti questa importante iniziativa che...

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 giugno, i consiglieri comunali membri della Commissione consiliare Territorio – Giovanni Quarato (Presidente), Claudio Amorese, Pasquale Cataneo, Pasquale Dell’Aquila, Raffaele Di Mauro, Antonio Mancini, Amato Franco Nunziante e Francesco Strippoli – hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ex distretto militare: via ai lavori per il Polo Museale Giordaniano e lo studentato Adisu

In questa notizia si parla di: distretto - militare - lavori - polo

Al via la riqualificazione di Palazzo Scotti: nell’ex distretto militare 34 residenze con spazi comuni - Inizia la riqualificazione di Palazzo Scotti, storica dimora nobiliare nel centro di Piacenza, un tempo sede del distretto militare.

A giorni i lavori, termine a marzo 2027. Palazzo Scotti ha ospitato a lungo il distretto militare Vai su Facebook

Foggia, ex distretto militare: via ai lavori per il Polo Museale Giordaniano e lo studentato Adisu; Foggia, primo passo verso il Polo Museale Giordaniano all'ex Distretto Militare: affidati i lavori preliminari; L’ex caserma Piave di Padova diventerà un campus universitario.

Il “Polo Giordaniano” e un moderno studentato nell’ex Distretto Militare di Foggia. Al via i lavori Si legge su immediato.net: Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 giugno, i consiglieri comunali di Foggia membri della Commissione consiliare Territorio – Giovanni Quarato ...