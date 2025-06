Ex calciatore si sdraia sul divano e muore sotto gli occhi della moglie

Una giornata come tante, una routine tranquilla spezzata improvvisamente. Simone Mattiuzzo, ex calciatore noto come "Ciuz", si è addormentato sul divano durante la pausa pranzo e non si è più svegliato. Una tragedia inaspettata che ha sconvolto la sua famiglia e i suoi amici, lasciando un vuoto difficile da colmare. La vita può cambiare in un istante: ecco cosa è successo.

"Sono stanco": l'ex calciatore si sdraia sul divano e muore sotto gli occhi della moglie – Era tornato a casa per la pausa pranzo, come ogni giorno, dopo una mattinata di lavoro. Una routine tranquilla, sospesa tra gli impegni professionali e la vita familiare. Ma in pochi minuti quella normalità si è trasformata in tragedia. Simone Mattiuzzo, per tutti "Ciuz", è morto a soli 50 anni, stroncato da un malore improvviso sotto gli occhi della moglie.

