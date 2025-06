Eventi week-end | dal Palio di Santa Margherita a Caronno al Concerto d’estate a Cesate

Preparati a vivere un fine settimana ricco di emozioni e tradizione! Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025, tra feste patronali, concerti suggestivi e appuntamenti culturali, il nostro territorio si anima con eventi coinvolgenti per tutti i gusti. Tra i protagonisti della scena locale, il Palio di Santa Margherita a Caronno Pertusella e le celebrazioni a Solaro e Cascina del Sole di Bollate. Scopri la nostra selezione e lasciati conquistare dall’atmosfera unica di questo week-end!

Questa settimana, da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025, saranno protagonisti le feste patronali (Solaro e Cascina del Sole di Bollate) e numerosi concerti per serate dall’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Ecco di seguito la nostra selezione di eventi: CARONNO PERTUSELLA – Torna il Palio di Santa Margherita Questo venerdì 13 giugno, alle 20.30, tornerà . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: eventi - palio - santa - margherita

