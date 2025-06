Evacuazione del 15 giugno | tutte le deviazioni degli autobus

Il 15 giugno, a causa dello sgombero di un'area vicina al cantiere tra Via Sidoli e Via Zarotto, si sono rese necessarie deviazioni degli autobus per garantire la sicurezza. La chiusura temporanea di alcuni tratti stradali ha causato disagi, ma è fondamentale intervenire prontamente per bonificare l'area e assicurare un ritorno alla normalità nel minor tempo possibile. Rimanete aggiornati su tutte le modifiche e i percorsi alternativi.

A seguito dello sgombero della zo a limitrofa all'area di rinvenimento di due ordigni bellici (all'interno del cantiere compreso tra Via Sidoli e Via Zarotto) per consentire l'effettuazione in sicurezza di necessarie operazioni di bonifica, con la conseguente chiusura al traffico di tratti di Via.

