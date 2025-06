Evacuazione del 15 giugno | le modifiche alla circolazione stradale

Il 15 giugno, l'intera città si preparerà a un importante intervento di sicurezza: l'evacuazione e le modifiche temporanee alla circolazione stradale legate al disinnesco di due ordigni bellici scoperti tra via Sidoli e via Zarotto. Un'operazione che, seppur complessa, mira a garantire la massima sicurezza di tutti i cittadini. Ecco tutto quello che bisogna sapere per affrontare questa giornata senza inconvenienti.

Sono previste alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione delle operazioni di disinnesco e rimozione di due ordigni bellici, rinvenuti nell'area tra via Sidoli e via Zarotto, previste per domenica 15 giugno. Il 15062025, dalle 00:00 alle 24:00: Lato sud-est.

