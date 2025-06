Europei di Scherma a Genova Azzurri carichi In pedana per vincere

Genova si prepara a ospitare gli Europei di scherma, un evento che mette sotto i riflettori gli azzurri pronti a dare il massimo in casa. Dopo le emozioni delle Olimpiadi, gli schermidori italiani sono carichi e determinati a conquistare nuove vittorie e a coinvolgere il pubblico in questa affascinante disciplina. L’atmosfera vibrante del Waterfront di Levante promette di regalare emozioni indimenticabili: una kermesse sportiva da non perdere, dove i nostri talenti sono pronti a brillare.

GENOVA - Conto alla rovescia per gli Europei di scherma nella cornice del Waterfront di Levante di Genova, occasione per gli azzurri di accrescere in casa il proprio palmarès nell'anno dopo le Olimpiadi, ma anche per conquistare nuove porzioni di pubblico a una disciplina che "non può venire fuori s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Europei di Scherma a Genova, Azzurri carichi "In pedana per vincere"

In questa notizia si parla di: genova - europei - scherma - azzurri

Europei di scherma a Genova, Mazzone "Italia punta sempre a vincere" - Palazzetto dello Sport di Genova, un evento che promette emozioni intense e spettacolo di livello internazionale.

Europei di scherma al via sabato a Genova, in pedana 28 azzurri. Dal 14 al 19 giugno, sei giorni di gare live anche su Sky e Now #ANSA Vai su Facebook

Si sono chiusi i Campionati italiani di scherma a Piacenza. Emozioni, vittorie e adrenalina per i nostri azzurri. Prossima destinazione: Italia, Genova, Europei! #ItaliaTeam @Federscherma Vai su X

Europei di Scherma a Genova, Azzurri carichi “In pedana per vincere”; Europei Genova 2025, la vigilia degli azzurri. Errigo: “Grande entusiasmo, contiamo sul supporto del pubblico”; Scherma, Matteo Galassi in azzurro agli Europei di Genova.

Scherma, da Marini a Volpi: quanti azzurri pronti a brillare agli Europei di Genova Scrive corrieredellosport.it: Da sabato prossimo 14 giugno a giovedì 19 giugno, infatti a Genova si giocheranno gli Europei di diverse categoria di sch ...