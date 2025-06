Europei di scherma a Genova | Alice Volpi sostituisce Martina Favaretto

Gli Europei di scherma a Genova si apprestano ad aprire i battenti, portando con sé aspettative e emozioni. La squadra italiana, priva di Martina Favaretto, non più in gara a causa di un infortunio, vedrà al suo posto la bravissima Alice Volpi, campionessa del mondo. Una presenza di prestigio che rafforza le ambizioni azzurre. Ma cosa ci riserva questa coinvolgente competizione? Scopriamolo insieme!

Mancherà la più forte al mondo in questa stagione, al suo posto entra una campionessa del mondo: agli Europei di scherma che iniziano domani a Genova l’Italia si presenterà senza Martina Favaretto che non ha recuperato da un problema all’adduttore. Al suo posto nella gara individuale di fioretto di domani le azzurre schiereranno la campionessa del mondo Alice Volpi (con Favaretto nella foto BizziFederscherma), inizialmente selezionata solo per la prova a squadre nella quale le azzurre schiereranno anche Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino (Elena Tangherlini riserva). "Martina Favaretto avrebbe meritato questo Europeo in casa dopo una stagione di Coppa del Mondo straordinaria – ha detto il ct Simone Vanni –, tra un mese ci attende il mondiale a Tbilisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei di scherma a Genova: Alice Volpi sostituisce Martina Favaretto

In questa notizia si parla di: favaretto - europei - scherma - genova

Scherma, Martina Favaretto non ci sarà agli Europei. Assenza pesantissima per l’Italia. Tocca ad Alice Volpi - Gli Europei di scherma a Genova iniziano con una nota amara: Martina Favaretto, la numero uno al mondo, non potrà partecipare a causa di un problema all’adduttore.

Scherma, l’Italia vola verso gli Europei di Genova 2025 (14 – 19 giugno) con 59 medaglie in Coppa del Mondo: Favaretto e Di Veroli protagonisti Vai su Facebook

Notizia di stamattina: contrariamente a quanto scritto nell'intervista (che a breve sarà modificata), lo staff federale ha deciso di non rischiare Favaretto per gli Europei di Genova. Recupererà per i Mondiali di Tbilisi. Nell'individuale in pedana Volpi. A squadre B Vai su X

Europei di scherma a Genova: Alice Volpi sostituisce Martina Favaretto; Europei di Genova 2025, Martina Favaretto costretta al forfait. Nel fioretto femminile Alice Volpi e Martina Batini disputeranno sia la gara individuale che quella a squadre. Il CT Vanni: “Peccato, ma giusto non rischiare. Daremo il massimo anche per Marty”; Martina Favaretto rinuncia agli Europei.

Europei di scherma a Genova: Alice Volpi sostituisce Martina Favaretto Secondo sport.quotidiano.net: Alice Volpi sostituirà Martina Favaretto ai Europei di scherma a Genova.