Europei di Scherma 2025 Errigo | La mia 14esima partecipazione Sono entusiasta come la prima volta

Genova, 13 giugno 2025 – “È il mio 14esimo Campionato Europeo ma lo affronto con lo stesso entusiasmo della prima volta”. Parole e musica di Arianna Errigo, la capitana del fioretto azzurro, la veterana della Nazionale italiana di scherma che dà l’assalto alla kermesse continentale di Genova 2025, al via domani (sabato 14) e in programma fino al 19 giugno. Sei intense giornate di gare per assegnare dodici titoli. Si parte proprio dal fioretto femminile individuale, la specialità in cui Arianna Errigo è campionessa uscente, avendo vinto a Basilea 2024 il suo terzo oro agli Europei, arricchendo una bacheca in cui brillano – solo in questa competizione – 21 medaglie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it