European Ocean Pact il futuro dell’economia europea passa anche dagli oceani

Il futuro dell’economia europea si gioca anche nelle profondità degli oceani. Con l’annuncio dell’European Ocean Pact al Summit ONU sugli Oceani 2025, Ursula von der Leyen traccia una rotta ambiziosa verso una gestione sostenibile e innovativa delle risorse marine. Un investimento di 1 miliardo di euro rafforza questa strategia, aprendo nuove opportunità e sfide per un continente che guarda al mare come motore di crescita e sostenibilità.

Con l’annuncio ufficiale al Summit ONU sugli Oceani del 2025, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato l’ European Ocean Pact, una piattaforma strategica e giuridica che mira a consolidare tutte le politiche marittime dell’Unione in un quadro coerente, coordinato e proiettato verso il 2030. Il nuovo patto è accompagnato da un finanziamento iniziale di 1 miliardo di euro destinato a supportare la conservazione degli oceani, la ricerca scientifica marina, le tecnologie blu e una pesca sostenibile. L’iniziativa assume un significato cruciale non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico, industriale, giuridico e geopolitico, posizionando l’Ue come leader globale in materia di governance oceanica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - European Ocean Pact, il futuro dell’economia europea passa anche dagli oceani

