Europa, la prima gioia: un’emozione che brucia nel cuore di ogni tifoso. Ma c’è una città, una tifoseria, capace di esplodere di gioia come nessun’altra, e lo fa con passione autentica e senza limiti. La notte del 21 gennaio 2025 al Dall'Ara sarà un evento memorabile, un’ultima recita europea che il Bologna affronta con tutto l’amore e la grinta possibile, perché questa partita non è solo sport, ma un sogno da vivere intensamente.

Esistono un'altra città, un'altra tifoseria, che nella notte dell'eliminazione dalla Champions attesa 60 lunghi anni esultano come se quella Coppa l'avessero appena vinta? No. A meno che non si chiamino Bologna. Lo spettacolo che va in scena la notte del 21 gennaio 2025 al Dall'Ara è qualcosa di unico. In campo e fuori. Il Bologna, alla sua ultima recita europea dell'anno in casa, non vuole fare brutte figure e ci mette l'anima, anche perché davanti ha pur sempre i vicecampioni d'Europa del Borussia Dortmund. Eppure, nonostante l'undici di Italiano sembri più in palla di altre notti di Champions, e sfiori varie volte il gol, alla fine del primo tempo il risultato è impietoso: Bologna 0 Borussia Dortmund 1, grazie al gol su rigore (molto generoso) di Guirassy dopo 15'.