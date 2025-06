Euro in calo scambiato a 1,1536 dollari

L’euro mostra segni di debolezza questa mattina sui mercati valutari, scendendo a 1,1536 dollari e 165,53 yen, con cali dello 0,41% e 0,42% rispettivamente. Questa flessione potrebbe riflettere tensioni globali o incertezza economica, influenzando le decisioni di investitori e aziende. Resta da capire se questa tendenza continuerà a pesare sull’economia europea e sulle vostre strategie finanziarie.

Euro in calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1536 dollari con un calo dello 0,41% e a 165,5300 yen con una flessione dello 0,42%.

