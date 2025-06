Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 13 giugno 2025

Stasera, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 20:30, si accendono i riflettori sull'estrazione Eurojackpot, la lotteria paneuropea che unisce 18 nazioni dell’UE in una sfida di fortuna. Con numeri vincenti pronti a cambiare la vita, questa 48esima estrazione del 2025 tiene tutti col fiato sospeso. Curiosi di scoprire se i vostri numeri portano fortuna? Restate con noi per conoscere i risultati in tempo reale!

Estrazione Eurojackpot di oggi 13 giugno 2025: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 20,30 va in scena la 48esima estrazione del 2025 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 13 giugno 2025: ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 13 GIUGNO 2025 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20 Combinazione vincente: Euro numeri: (I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 13 giugno 2025

Ecco i numeri vincenti dell'eurojackpot di ieri sera : ATTENZIONE MESSAGGIO CONTRO LA LUDOPATIA. GIOCARE PUÒ CAUSARE DIPENDENZA, SUL SITO DI AAMS.GOV.IT TROVI LE PROBABILITÀ DI VINCITA. IL GIOCO È VIETATO AI MINORI. #eurojac Vai su Facebook

