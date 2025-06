Estorsione ai danni di un imprenditore in 3 prosciolti dal gup

In un deciso colpo di scena, il GUP di Napoli ha assolto tre imputati dall’accusa di estorsione ai danni di un imprenditore, chiudendo così un capitolo complesso legato a controversie edili e alle ombre della criminalità organizzata. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nel rispetto della giustizia e nella tutela dei diritti degli innocenti, aprendo nuove prospettive per la lotta contro le accuse infondate. La vicenda dimostra quanto sia fondamentale affidarsi a una difesa solida e competente per fare luce sulla verità.

Tempo di lettura: 2 minuti Erano accusati di avere commissionato alla camorra un’estorsione ai danni di un imprenditore nell’ambito di una presunta controversia legata a lavori edili mai completati: il gup di Napoli Gabriella Iagulli, accogliendo le tesi presentate dal collegio difensivo, oggi ha deciso di prosciogliere da tutte le accuse contestate i coniugi Massimo Damiano e Roberta Fallace (difesi dall’avvocato Luciano Fotios Meletopoulos) e Lucia Basile (difesa dall’avvocato Giovanna Cacciapuoti) per i quali la Dda aveva chiesto e ottenuto anche delle misure cautelari. Secondo gli investigatori i tre sarebbero stati i mandanti della richiesta estorsiva, tesi da subito contestata dagli avvocati: a parere degli inquirenti i tre, avvalendosi del cartello criminale Mazzarella-Buonerba-Caldarelli, avrebbero rivolto due diverse richieste estorsive, da 30mila e 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Estorsione ai danni di un imprenditore, in 3 prosciolti dal gup

In questa notizia si parla di: estorsione - danni - imprenditore - prosciolti

Estorsione ai danni di un imprenditore, in 3 prosciolti dal gup; Imprenditore pestato per i soldi del pizzo a Ottaviano, cadono tutte le accuse: prosciolti i 4 imputati; Corigliano-Rossano | Gli aveva “prestato” il proprio conto corrente e poi li ha denunciati per estorsione.

Estorsione ai danni di un imprenditore, in 3 prosciolti dal gup - Erano accusati di avere commissionato alla camorra un'estorsione ai danni di un imprenditore nell'ambito di una presunta controversia legata a lavori edili mai completati: il gup di Napoli Gabriella I ... Secondo ansa.it

Imprenditore picchiato brutalmente per il pizzo: prosciolti i 4 arrestati - Si è conclusa con un proscioglimento la vicenda che aveva portato all'arresto di quattro persone con l'accusa di estorsione con ... Segnala fanpage.it

Tentata estorsione all’imprenditore. Sequestro da 5 milioni - per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore della logistica di Castel Maggiore. Come scrive ilrestodelcarlino.it