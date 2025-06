Estate ed è subito cinema all' aperto | al Giardino pubblico torna l' estate dei film

Quest'estate, il Giardino Pubblico di Trieste si trasformerà nel cuore pulsante dell'intrattenimento con l'iconica arena estiva “Muzio de Tommasini”. Un’oasi di cultura e relax, dove cinema all’aperto, atmosfere magiche e serate indimenticabili si uniscono in un tandem perfetto. La tradizione si rinnova: tornano i film sotto le stelle, promossi dall’associazione Casa del Cinema di Trieste. Non perdete questa occasione unica, perché l’estate dei film sta per cominciare!

La storica arena estiva del Giardino Pubblico “Muzio de Tommasini” di Trieste, unico cinema all’aperto ancora attivo nel capoluogo giuliano e molto caro ai triestini, sarà nuovamente gestita dall’associazione Casa del Cinema di Trieste, vincitrice del bando triennale promosso dal Comune di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Estate, ed è subito cinema all'aperto: al Giardino pubblico torna l'estate dei film

In questa notizia si parla di: estate - cinema - aperto - giardino

L’Estate a Vedano. Sport, ballo e cinema - L'estate a Vedano si anima con un programma ricco di eventi per tutta la famiglia. "REstate a Vedano" offre musica, sport, danza e cinema sotto le stelle, creando occasioni indimenticabili per divertirsi insieme.

Tempo d'estate e tempo di "ARENA ROMANA CINEMA ESTATE" 2025, ritorna la manifestazione estiva curata dalla Promovies al Giardino Teatro di Palazzo Zuckermann con il Grande Cinema all'aperto, gli appuntamenti con la musica ed il teatro! E' onlin Vai su Facebook

Torna il Giardino del Cinema: Trieste si prepara a vivere un’estate di emozioni sotto le stelle; IL GIARDINO DEL CINEMA – Cinema sotto le stelle: un’estate di emozioni!; Arena Romana Estate 2025.

Oltre 250 appuntamenti tra musica, teatro, cinema all'aperto e spettacoli: ecco "Treviso d'Estate" Riporta oggitreviso.it: Dal 21 giugno al 27 settembre la rassegna estiva pensata per tutti, dai bambini agli adulti, che trasformerà piazze, musei, parchi e teatri in palcoscenici a cielo aperto.