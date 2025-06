Estate di eventi tra le eccellenze Il Comune | Palinsesto di grande valore

bellezze e tradizioni della nostra città, offrendo a residenti e visitatori un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e dell’arte. Gubbio si prepara a vivere una stagione indimenticabile, ricca di iniziative che sapranno coinvolgere tutta la comunità e valorizzare il suo straordinario patrimonio. L’estate 2025 promette di essere un vero e proprio palinsesto di grande valore, capace di far brillare ancora di più questa meravigliosa città.

Il caldo è arrivato da tempo e l'estate è pronta a prendersi la scena. Gubbio non vuole rimanere a guardare è ha presentato ieri il ricco programma degli eventi dell'Estate 2025 nella sala consiliare di Palazzo Pretorio, alla presenza dell'assessore alla Cultura, Paola Salciarini, e dell'assessore alle Politiche Giovanili e allo Sport, Carlotta Colaiacovo. "Abbiamo costruito un palinsesto di eventi in grado di valorizzare alcune tra le più grandi eccellenze artistiche e culturali italiane in contesti unici – ha sottolineato l'assessore Paola Salciarini – quali il Teatro Romano, il chiostro di San Pietro, piazza Grande o il cortile del Palazzo Ducale.