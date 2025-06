E…state a Palese un cocktail di musica e divertimento a ridosso del mare

Preparati a vivere un’eccitante combinazione di musica, allegria e mare: sabato 14 giugno 2025, in Via Titolo, torna la terza edizione di “E…state a Palese”. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Palese Insieme”, promette una serata indimenticabile con l’animazione dei Baresi Captosta e l’energia della band “Area +39”. Non lasciarti scappare questa festa estiva che unisce divertimento e cultura in un’atmosfera unica…

Sabato 14 Giugno 2025, in Via Titolo dalle ore 18:30, torna per la terza edizione, la sagra estiva palesina “E.state a Palese”: animazione dei Baresi Captosta ed ospiti della serata la band “Area +39”. L’associazione culturale “Palese Insieme” ripropone l’appuntamento estivo con un format. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - E…state a Palese un cocktail di musica e divertimento a ridosso del mare

In questa notizia si parla di: palese - state - cocktail - musica

E…state a Palese un cocktail di musica e divertimento a ridosso del mare 14 giugno 2025.