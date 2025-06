Esportazioni | Ottimismo di Matteo Zoppas sull' Export nonostante i Dazi

Matteo Zoppas, presidente dell'Ice, esprime un ottimismo sorprendente sulle esportazioni italiane, nonostante i dazi e le incertezze globali. La sua analisi rivela come la situazione sia meno negativa del previsto, grazie all'adattamento di imprese e acquirenti. Con numeri di aprile promettenti e una resilience che sorprende, emerge un quadro di speranza e determinazione per il futuro del Made in Italy. La sua fiducia invita a guardare avanti con rinnovato entusiasmo.

"La situazione delle esportazioni è meno negativa di quanto si pensava, nel senso che con gli annunci dei dazi che ci sono stati, aperture e chiusure e quant'altro e l'atteggiamento anche prudente degli imprenditori e anche degli acquirenti nel fare o non fare magazzino all'estero, ci aspettavamo un calo maggiore". Così il presidente dell' Ice Matteo Zoppas intervenendo a una manifestazione. Ottimismo anche per "i numeri di aprile, usciti da poche ore: ci si aspettava ancora negatività invece c'è un totale export di +0,4 con un consolidato gennaio-marzo a +2,5. Siamo ancora in campo positivo e questo ci stupisce". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esportazioni: Ottimismo di Matteo Zoppas sull'Export nonostante i Dazi

