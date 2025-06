Esplosioni al Bea Storia di Jesolo locale distrutto dall' incendio | paura per 15 persone alcune intossicate

Un incendio devastante ha colpito il locale Bea Storia a Jesolo, provocando esplosioni e la distruzione totale della struttura. Panico tra i presenti, 15 persone coinvolte e alcune intossicate, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per garantire la sicurezza. L’incendio ha sconvolto la comunità , lasciando molte domande su cause e misure di prevenzione. La vicenda rimane sotto stretta osservazione per fare luce su quanto accaduto.

