Esplosione nel famoso bar terrore e dipendenti in fuga | ci sono feriti tutto distrutto

Una violenta serie di esplosioni ha trasformato una serata d’inizio estate in un incubo per i residenti e i turisti di Jesolo. Intorno alle 23 di giovedì 12 giugno, una deflagrazione improvvisa ha squarciato il silenzio nella zona centrale della città, provocando l’incendio che ha completamente devastato il bar Bea Storia, uno dei locali più noti e frequentati della località balneare. Le fiamme, visibili anche a chilometri di distanza, hanno allertato immediatamente i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il boato iniziale sarebbe stato seguito da almeno altre tre esplosioni minori. Il locale è andato completamente distrutto in pochi minuti, ma a rendere ancora più drammatica la situazione è stato il coinvolgimento della foresteria situata sopra il bar. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it