Esplosione distrugge un bar I boati e la corsa in strada 15 lavoratori stagionali si rifugiano sul balcone | salvati ed evacuati Indagini sulla causa

Una violenta esplosione ha devastato un bar di Jesolo, scuotendo l'intera zona e mandando in frastuono boati che hanno attirato l'attenzione di tutti. In pochi attimi, 15 lavoratori stagionali si sono rifugiati sul balcone per mettersi in salvo, mentre le squadre di emergenza intervenivano per evacuare e mettere in sicurezza. Sono in corso indagini per chiarire le cause di questo drammatico evento, che ancora oggi lascia tutto il quartiere sotto shock.

JESOLO (VENEZIA) - Una potente esplosione ha sconvolto nella tarda serata di ieri (giovedì 12 giugno) la tranquillità di via Levantina, a pochi passi da piazza Drago, nel cuore di.

