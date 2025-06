Esplosione di una bombola in un edificio | forte boato ma fortunatamente nessun ferito

Un fragoroso boato scuote il centro di Veglie, creando panico e confusione tra i residenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza degli edifici coinvolti. La scena si è svolta in via Vescovo Verrienti, dove un’esplosione proveniente da una bombola ha causato un’agitazione immediata. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questo incidente che ha messo in allerta tutta la comunità.

VEGLIE – Un forte boato e un fuggi fuggi generale, e tanta paura nel primo pomeriggio nel centro di Veglie. Una forte esplosione si è verificata all’interno di un edificio situato in via Vescovo Verrienti, in una palazzina dove risiedono alcuni cittadini stranieri richiedenti asilo, assistiti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Esplosione di una bombola in un edificio: forte boato, ma fortunatamente nessun ferito

