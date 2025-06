esplode la gioia dagomari vince la prato school cup

Il cuore batte forte e l’emozione esplode: il Dagomari conquista la Prato School Cup, scrivendo una pagina di storia nel calcio studentesco. Nella finale Gold, contro il Buzzi, i ragazzi dell’istituto di via di Reggiana hanno dimostrato determinazione e talento, portando a casa il trofeo in una sfida ricca di suspense. Una vittoria che celebra il lavoro di squadra e la passione per il calcio, lasciando tutti senza fiato fino all’ultimo rigore...

E’ il Dagomari a laurearsi campione della Prato School Cup. Nella finale Gold della manifestazione di calcio studentesco, la rappresentativa dell’istituto superiore di via di Reggiana ha la meglio del Buzzi al termine di una partita emozionante. La sfida, remake del duello andato in scena lo scorso 11 maggio e valevole per la prima giornata del girone A (1-1 il risultato finale), si decide ai calci di rigore, dopo che i regolamentari si erano chiusi sull’1-1, per via delle reti di Tassi per il Buzzi e di Mari per il Dagomari. Dagomari che dal dischetto si dimostra decisamente più freddo, con le trasformazioni di Bigazzi, Mari, Guizzaro e Kola, mentre a Menichetti e compagni non bastano i sigilli di Gori e Carlesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it