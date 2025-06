Esplode il caso Osimhen | scenario inimmaginabile per il Napoli

Ma Osimhen ha scelto di rimanere fedele al Napoli, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. La sua decisione di rinunciare a un contratto da sogno dimostra il suo attaccamento alla maglia azzurra e il rispetto per la piazza partenopea. Ora, il Napoli si prepara a una nuova stagione carica di entusiasmo e ambizioni, con Victor pronto a scrivere capitoli importanti. Ecco cosa ci riserva il futuro del centravanti nigeriano.

Solo qualche giorno fa, dopo una lunga ed estenuante trattativa, Osimhen ha rifiutato il trasferimento verso l'Al-Hilal. Il centravanti nigeriano aveva ricevuto un'offerta irrinunciabile: 35 milioni a stagione per quattro anni. Il club di Simone Inzaghi era disposto ad accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis, in modo da acquistare definitivamente il cartellino del calciatore. Sembrava tutto fatto per il trasferimento, quando Victor ha mandato a monte il piano degli arabi.

