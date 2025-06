Esodo estivo nel weekend | le indicazioni sulle strade più trafficate

Con l’arrivo dell’estate, le strade italiane si preparano a vivere il picco di traffico del weekend, tra partenze verso spiagge, monti e confini di Stato. La rete Anas registra un aumento di veicoli in transito, segnale di un’esplosione di voglia di vacanza. Per garantire un viaggio sereno, è fondamentale conoscere le zone più congestionate. Ecco le indicazioni per affrontare al meglio l’esodo estivo e partire senza stress verso le mete dei sogni.

Con l’aumento delle temperature e l’affacciarsi dell’estate si intensificano le partenze nei fine settimana per le prime vacanze. Lungo la rete Anas per il secondo fine settimana di giugno è atteso t raffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. “Anas – ha dichiarato l’Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme – è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l’ottimizzazione della distribuzione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell’esodo estivo che si intensificherà a partire dall’ultima settimana di luglio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

