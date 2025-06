Esiste il fantapoker? Certo che sì | vediamo come funziona

Il fantapoker, o fantaWSOP, sta conquistando sempre più appassionati grazie alla sua adrenalina e strategia coinvolgente. Nato dall’esperienza americana, il nostro gioco combina il fascino del poker con le dinamiche dei fantasy game. Vediamo insieme come funziona, regole, struttura e punteggi per diventare i veri protagonisti di questa innovativa disciplina. Preparatevi a sfidare amici e avversari in un universo di decisioni e intuizioni vincenti!

Il nostro fantacalcio ha una derivazione made in USA dove da anni l'industria legata ai fantasy game è presente e in costante ascesa. Football, basket e baseball ma non solo. Da parecchi anni alle WSOP c'è anche il fantapoker, o fantaWSOP. Ecco regole, struttura e punteggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esiste il fantapoker? Certo che sì: vediamo come funziona

