Esercitazione a scuola per immedesimarsi con Gaza | a Bologna il progetto di Bergonzoni per sentire cosa provano gli altri

Alle 11.15 precise, tramite l’impianto di emergenza, è stata diffusa una voce che ha acceso le emozioni di studenti e docenti, trasportandoli nel cuore delle sofferenze di Gaza e dei popoli in guerra. Un’esperienza innovativa e coinvolgente, ideata da Bergonzoni, per stimolare empatia e consapevolezza attraverso un’immersione sensoriale e sociale. Un esercizio che ha aperto gli occhi su realtà spesso lontane, ma sempre vicine al nostro senso di umanità.

L’hanno chiamata esercitazione di immedesimazione con il popolo palestinese e con tutti i popoli in guerra. Al posto di fare la prova anti incendio o di fuga in caso di terremoto, all’ istituto “Crescenzi Pacinotti Sirani” di Bologna giovedì scorso è andata in scena una sorta di rappresentazione socio-teatrale per sentirsi in empatia con chi ogni giorno si trova sotto le bombe. Alle 11.15 precise, tramite l’impianto di emergenza, è stata diffuso il suono della sirena anti area mentre sulla digital board è stato trasmesso un testo per riflettere. L’idea è nata all’artista bolognese Alessandro Bergonzoni ed è stata diffusa dall’assessore all’Istruzione del Comune Daniele Ara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esercitazione a scuola per immedesimarsi con Gaza: a Bologna il progetto di Bergonzoni per “sentire” cosa provano gli altri

In questa notizia si parla di: esercitazione - bologna - scuola - immedesimarsi

Da oggi è possibile scaricare l'audio dell'esercitazione di immedesimazione, l'iniziativa lanciata da Alessandro Bergonzoni per ricordare la strage di civili nella Striscia di Gaza. "Da far ascoltare in scuole, ospedali, luoghi di culto e di cultura" Vai su Facebook

Esercitazione a scuola per immedesimarsi con Gaza: a Bologna il progetto di Bergonzoni per…; Sirena antiaerea come a Gaza: Alessandro Bergonzoni lancia l’esercitazione di immedesimazione; La proposta di Alessandro Bergonzoni a Bologna: «Il suono di una sirena di guerra per immedesimarsi nella strage quotidiana di civili».

Esercitazione a scuola per immedesimarsi con Gaza: a Bologna il progetto di Bergonzoni per “sentire” cosa provano gli altri Da ilfattoquotidiano.it: All'istituto Crescenzi Pacinotti Sirani di Bologna un'iniziativa per provare empatia verso chi vive sotto le bombe: una sirena anti aerea e un testo per riflettere ...