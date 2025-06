Escursionisti bloccati su una sporgenza | la paura poi i soccorsi

Due giovani escursionisti padovani, bloccati in un’emergenza improvvisa a 2360 metri di quota tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, hanno affrontato la paura prima di essere salvati. La loro avventura si è trasformata in un’operazione di soccorso riuscita oggi pomeriggio nei pressi del Passo del Mulo, vicino a Sappada. Un esempio di coraggio e prontezza che dimostra come, anche nelle situazioni più rischiose, l’unione e la rapidità dei soccorsi possano fare la differenza.

Dopo essere rimasti bloccati, due escursionisti padovani sono stati soccorsi oggi pomeriggio nei pressi del Passo del mulo, a cavallo tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto e non lontano da Sappada. Si trovavano a 2360 metri di quota: i due, un uomo classe '98 e una donna classe '99, avevano.

