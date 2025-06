Escursionista precipita in un dirupo | salvato dai Vigili del Fuoco

Una disavventura mozzafiato quasi fatale: un escursionista, durante un'escursione in mountain bike a Sant’Agata de Goti, precipita in un dirupo. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Bonea, supportati dal personale SAF, ha evitato il peggio. Con grande abilità e coraggio, i soccorritori hanno raggiunto il malcapitato, stabilizzato e trasportato in salvo. La loro prontezza di cuore ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta che il valore del pronto intervento è insostituibile.

Disavventura per un escursionista nel comune di Sant'Agata de Goti mentre stava su una mountain bike è caduta in un dirupo in una zona impervia. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Bonea, con il supporto del personale saf della sede centrale. Grandi le difficoltà per le peculiarità della zona i vigili del fuoco hanno raggiunto il malcapitato che posto su una barella è stato trasportato a bracce sulla sede stradale e consegnato al personale sanitario.

