Escursionista del 2003 bloccato in quota per infortunio soccorso

Un'emergenza in montagna ha messo alla prova il coraggio e la prontezza dei soccorritori. Questa mattina, un giovane escursionista del 2003 si è trovato in difficoltà a 900 metri di quota vicino a Tarvisio, costretto a chiedere aiuto dopo un infortunio. Grazie all'intervento tempestivo del soccorso alpino, la sua disavventura ha avuto un lieto fine. La montagna, sempre affascinante, richiede rispetto e attenzione: scopriamo come si sono svolti i fatti.

A causa di un infortunio, un giovane escursionista rimasto bloccato in quota ha dovuto chiamare i soccorsi per poter scendere dalla montagna su cui era salito. È accaduto oggi verso le 12 e 30, a 900 metri di quota, non lontano da Tarvisio: sul posto è intervenuto personale del soccorso alpino e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Escursionista del 2003 bloccato in quota per infortunio, soccorso

In questa notizia si parla di: quota - bloccato - infortunio - soccorso

Chi è Guggenheim, il fondo Usa pronto all'acquisto della società. La famiglia pozzo manterrà una quota di minoranza? Vai su Facebook

Escursionista del 2003 bloccato in quota per infortunio, soccorso; Infortunio durante un’escursione, uomo bloccato nei boschi: soccorso in elicottero; Escursionista impreparato resta bloccato sul Monte Baldo: salvato dal Soccorso alpino.

Escursionista del 2003 bloccato in quota per infortunio, soccorso udinetoday.it scrive: I fatti tra le 12 e 30 e le 14 di oggi: il giovane era bloccato prima di un tratto di sentiero ripido e si è trovato costretto a chiamare il 112.