ESCLUSIVA – L’esterno del Napoli si accasa al Lecce operazione a sorpresa in chiusura | la conferma

Operazione a sorpresa in chiusura: l’esterno del Napoli si accasa al Lecce. Dopo aver conquistato lo scudetto, il club partenopeo si conferma protagonista nel calciomercato, tra arrivi di peso e operazioni di rilievo. Tuttavia, in casa Napoli bisogna registrare una cessione importante che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. Restate sintonizzati: la sessione estiva ci riserva ancora molte sorprese e colpi di scena.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un giocatore che può andare al Lecce. Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è di fatto il club del campionato di Serie A più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare sia all'arrivo di Luca Marianucci che, soprattutto a quello di Kevin De Bruyne. Il calciatore belga, infatti, è da ieri un calciatore del Napoli. Tuttavia, oltre a quello in entrata, in casa partenopea bisogna registrare una nuova notizia sul mercato in uscita. Napoli, un giocatore può andare al Lecce di Eusebio Di Francesco: i dettagli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di spazionapoli.

