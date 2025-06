eroina in auto scarcerati due indagati fermati al casello di castel del lago

Due indagati sono stati scarcerati dopo l’arresto per droga al casello di Castel del Lago. A.A., 28 anni, e M.R., 40 anni, erano stati fermati dalla polizia con oltre 31 grammi di eroina e denaro contante, ma il giudice ha deciso di liberarli su disposizione del GIP Dr. Vinetti. La vicenda rivela ancora una volta le sfide della lotta alla droga sulle strade italiane: cosa accadrà ora?

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati scarcerati su disposizione del GIP dr. Vinetti A.A. 28 anni e M.R. 40 anni, arrestati nella serata dell'11 giugno 2025 dagli agenti della Questura di Benevento per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due erano stati fermati al casello autostradale di Castel del Lago, in provincia di Benevento, e trovati in possesso di 31,13 grammi di eroina pura, oltre a banconote di piccolo taglio, circostanza che aveva rafforzato i sospetti di un'attività di spaccio. Immediato l'arresto e la successiva applicazione della misura degli arresti domiciliari.