Ero incinta di tre gemelli ma ne ho partorito solo uno perché mio figlio ha mangiato i suoi fratelli mentre era nel mio grembo | la storia incredibile su TikTok

Una storia incredibile e sorprendente sta facendo il giro di TikTok: una neo mamma neozelandese ha condiviso di aver partorito un solo bambino, perché gli altri due gemelli non sono sopravvissuti nel suo grembo. La sua testimonianza, accompagnata da ecografie che documentano momenti chiave della gravidanza, ha catturato l’attenzione di milioni di utenti. Una narrazione che mette in discussione le aspettative sulla maternità e ci invita a riflettere sui misteri dell’utero.

Una ragazza, che su TikTok si fa chiamare @vfbabygirl28, ha stupito per la sua incredibile storia legata alla maternità. La neo mamma di origini neozelandesi ha dichiarato di aver partorito un solo bambino nonostante fosse incinta di tre gemelli, dopo che lui aveva “mangiato casualmente i suoi fratelli” nell’utero. E così @vfbabygirl28 ha condiviso ecografie effettuate in diversi momenti della sua gravidanza sulla piattaforma social in un video. Un’immagine della prima ecografia mostrava due embrioni, mentre la madre di due figli commentava: “Vado alla prima ecografia e scopro che aspetto due gemelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it