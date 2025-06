Eric Dane torna a parlare della convivenza con la SLA | Non penso che questa sia la fine della mia storia

Eric Dane, protagonista di Grey's Anatomy, torna a condividere il suo percorso con la SLA, dimostrando che, nonostante le sfide, la speranza e la determinazione sono più forti. Durante un'emozionante intervista, ha parlato apertamente della sua lotta contro questa malattia neurodegenerativa, aprendo una finestra su un mondo fatto di resilienza e coraggio. La sua storia ci ricorda che ogni battaglia può essere anche un nuovo inizio, scritto con forza e dignità.

La star di Grey's Anatomy si è commossa durante un'intervista in cui ha approfondito il suo rapporto con la malattia con la quale convive. Ospite di Diane Sawyer a Good Morning America, Eric Dane ha parlato per la prima volta in pubblico dopo l'annuncio, lo scorso aprile, della malattia neurodegenerativa dalla quale è stato colpito. All'attore è stata diagnosticata la Sclerosi Laterale Amiotrofica, conosciuta comunemente come SLA, una malattia neurodegenerativa che colpisce il cervello e il midollo spinale, causando una progressiva perdita del controllo muscolare. Eric Dane racconta la convivenza con la SLA "Mi sveglio ogni giorno e mi ricordo immediatamente che tutto questo sta accadendo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eric Dane torna a parlare della convivenza con la SLA: "Non penso che questa sia la fine della mia storia"

