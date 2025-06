Eric Dane in lacrime dopo la diagnosi di SLA | Non sento di essere arrivato alla mia fine

Eric Dane, emozionato e sincero, ha condiviso la sua battaglia contro la SLA in un’intervista toccante, chiedendosi come affrontare questa sfida senza arrendersi. La sua forza e il suo spirito combattivo sono un esempio di resilienza per tutti noi. In un mondo spesso dominato dalla paura, le sue parole ci ricordano che anche nei momenti più difficili, la speranza può ancora brillare. Continua a leggere.

Eric Dane ha rilasciato la sua prima intervista dopo la diagnosi di SLA, comunicata pubblicamente lo scorso aprile. L'attore, visibilmente commosso in un'anticipazione dell'intervista a Good Morning America, ha dichiarato: "Non sento di essere arrivato alla fine della mia vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

