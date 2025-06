Era spacciato per disinfettante maxi sequestro di 24mila litri di alcol etilico

Un maxi sequestro da 24mila litri di alcol etilico, erroneamente spacciato per disinfettante, ha scosso Treviso. Intercettato dalla Guardia di Finanza all’autostrada A4 di Roncade, il carico proveniente dalla Polonia desta preoccupazione per la sicurezza e la legalità . La pronta azione delle autorità ha portato alla denuncia e all’apertura di un’indagine. La vicenda solleva interrogativi su frodi e rischi legati alla distribuzione di prodotti non regolamentati.

Intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Treviso, nei giorni scorsi, all'altezza del casello autostradale di Roncade lungo l'autostrada A4, un carico di 24 mila litri di alcol etilico proveniente dalla Polonia, spacciato per disinfettante. Immediata è stata presentata alla Procura.

