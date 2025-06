Eparina in dose doppia 75enne muore dopo giorni di agonia | procura di Genova apre inchiesta

Tragedia all'ospedale Evangelico di Voltri: Enrico Mengoli, 75 anni, ha perso la vita dopo un presunto errore nella somministrazione di eparina, scatenando un'indagine della Procura di Genova per omicidio colposo. Questa vicenda mette in luce le criticitĂ del sistema sanitario e l'importanza di garantire la massima sicurezza nelle cure. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Enrico Mengoli, 75 anni, è morto dopo un presunto errore nella somministrazione di eparina all'ospedale Evangelico di Voltri. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Disposta l'autopsia e acquisiti documenti clinici.

Una tragica vicenda scuote la città di Genova: un uomo di 75 anni muore in ospedale dopo una presunta overdose di eparina, spingendo la procura ad aprire un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto.

