Enrico Varriale condannato a dieci mesi per stalking e lesioni all' ex compagna

L'avvocata della vittima: "Terrore quotidiano di essere seguita, aggredita, annientata. Giustizia è stata fatta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Enrico Varriale condannato a dieci mesi per stalking e lesioni all'ex compagna

Enrico Varriale, noto volto televisivo, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per stalking nei confronti dell'ex: minacce, aggressioni e umiliazioni hanno segnato questa dolorosa vicenda.

