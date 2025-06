Enrico Varriale condannato a dieci mesi per stalking e lesioni aggravate all’ex compagna

Enrico Varriale, volto noto del giornalismo sportivo e ex vicedirettore di Rai Sport, si trova al centro di una pesante vicenda giudiziaria: condannato a dieci mesi di reclusione per stalking e lesioni aggravate all’ex compagna. La sentenza, emessa in primo grado, apre un inquietante capitolo sulla sua vita privata e professionale, con la possibilità di sospensione della pena attraverso il pagamento di un risarcimento di 6 mila euro. Varriale dovrà anche...

Enrico Varriale, giornalista ed ex vicedirettore di Rai Sport, è stato condannato in primo grado a dieci mesi di reclusione. Si tratta del processo in cui è accusato di lesioni aggravate e stalking ai danni dell’ex compagna. La vicenda risale al 2021, quando Varriale avrebbe aggredito la donna. Per il giudice la pena sarà sospesa in caso di pagamento dei 6 mila euro di risarcimento alla vittima. L’ex direttore di Rai Sport dovrà anche partecipare, con cadenza bisettimanale, a un percorso di recupero per maltrattanti. Ma il giornalista è a processo anche per un altro episodio, che risale alla fine dello stesso anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Enrico Varriale condannato a dieci mesi per stalking e lesioni aggravate all’ex compagna

